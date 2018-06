Wien: Diese 3 Mode- und Beauty-Stores haben neu eröffnet

L'Occitane

In bester Einkaufsstraßen-Lage bietet das französische Unternehmen auf geräumigen 110 Quadratmetern nicht nur die bekannten Seifen, Bodylotions und Shampoos, sondern neuerdings auch Süßigkeiten an. Die Produkte können vor dem Kauf am Waschbecken probiert werden.

Kärntner Straße 32-34, 1010 Wien