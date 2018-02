Wie sich Diesel jetzt Markenfälscher vorknöpfte

Die bekannte Modemarke Diesel hat sich in einer ironischen Aktion mit dem immer größer werdenden Problem der Fälschungen auseinandergesetzt - und Kleidung mit dem Namen "Deisel" verkauft. Am Rande der New Yorker Modewoche öffnete das Label ein Pop-Up-Geschäft in Chinatown, wo gefälschte Ware angeboten wurde.

Spiel mit dem Problem

Die Kunden wussten nicht, dass die Pullover, Jeans und T-Shirts mit der "Deisel"-Aufschrift echte Diesel-Ware waren, zumal die Preise recht günstig waren. So kostete eine Jeans-Hose 70 Dollar (57,13 Euro). Das Geschäft war in der vergangenen Woche eröffnet worden, erst am Freitag lüftete das Unternehmen das Geheimnis.

Foto: Diesel

"Es gibt in der ganzen Welt so viele gefälschte Produkte, da habe ich gedacht: Warum können wir mit diesem Problem nicht spielen?", sagte Diesel-Gründer Renzo Rosso, der selbst nach Chinatown kam, der Nachrichtenagentur AFP. "Wir haben ein falsches Produkt geschaffen, einen falschen Namen, und wir sind in den Fälschungs-Bezirk gekommen."

Die Kunden könnten ihre Kleider jetzt für den drei- oder vierfachen Preis weiterverkaufen, sagte der 62-jährige Italiener, der Diesel 1978 gegründet hatte. Seinen Schätzungen zufolge werden pro Jahr weltweit mehr als eine Million gefälschte Diesel-Produkte verkauft.