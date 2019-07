Wie Liv Tyler es schafft, mit über 40 makellose Haut zu haben

"Meine Obsession mit Hautpflege begann wohl bereits in Kindheitstagen", sagt Liv Tyler in einem kurzen Video, das sie für die Vogue in ihrem Badezimmer gedreht hat. "Nach dem Baden schmierte meine Mutter meinen ganzen Körper ein und erklärte mir, warum es so wichtig ist."

Auch das regelmäßige Peelen habe sie von ihr gelernt. "Das habe ich auch bei meinem Vater beobachtet. Mein Vater liebt Hautpflege über alles."

Mit Massagegerät ins Bett

Ihre Beauty-Routine startet die Schauspielerin stets mit einem Reinigungsöl, mit dem sie auch das Augen-Make-up abnimmt. Dann folgt eine zweite Reinigung, bei der die 42-Jährige die Haut nochmal mit einem Seifenstück von eventuellen Make-up-Resten befreit. Gleich zwei Gesichtsmasken folgen im Anschluss: Eine reinigende, dann eine feuchtigkeitsspendende. "Ich liebe Hyaluronsäure", so Tyler über das Serum, das sie aufträgt, nachdem die Masken abgewaschen sind.

Ein Massagegerät für das Gesicht, das die Londoner Kosmetikerin Sarah Chapman entwickelt hat, verwendet der Hollywood-Star, um die Gesichtskonturen zu straffen. "Ich nehme es sogar mit ins Bett", gibt Tyler zu.