Nancy Pelosi sendet mit Mantel klare Botschaft an Trump

Regisseur Barry Jenkins war sich sicher, dass die Demokratin ihr Outfit für diesen Tag sehr bewusst ausgewählt hatte. "Was ich an diesem Mantel liebe, ist, was er über die angebliche Machtlosigkeit von Mode aussagt", schrieb der US-Amerikaner auf seinem Twitter-Account. "Von der asymmetrischen Vorderseite bis zum hohen Kragen, die starke und dennoch ungezwungene Schulterpartie und - natürlich - diese Farbe! Eine zutiefst ruhige und dennoch empathische sowie atemberaubende Farbe. Dieser Look tritt so richtig in den Arsch".