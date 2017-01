Wegen Melania: Aufruf zu Boykott gegen Ralph Lauren

Bereits lange vor dem Amtsantritt von Donald Trump war die Kleiderwahl von Melania ein großes Thema. Designer weigerten sich, die künftige First Lady einzukleiden ( der KURIER berichtete ) und forderten teilweise auch ihre Kollegen dazu auf.

Am vergangenen Freitag stand es dann fest: Ralph Lauren und Hervé Pierre wurden ausgewählt (mehr Infos zu den Looks finden Sie hier ). Gegen ersteren wurde bereits kurze Zeit später zum Boykott aufgerufen.

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Drew Angerer

"Schämen Sie sich Ralph Lauren"

Während die einen den eleganten Look in Blau, der eindeutig an Jackie Kennedys Inaugurations-Outfit angelehnt war, lobten, hagelte es von vielen anderen Kritik. Unter dem Hashtag #BoycottRalphLauren rufen nun zahlreiche Twitter-Nutzer zum Boykott des US-Designers auf. "Nachdem Sie Trump unterstützen, werden ich und andere damit aufhören, Sie zu unterstützen", schrieb eine Frau. Eine andere meinte: "Schämen Sie sich Ralph Lauren!"

Shame on you @RalphLauren for dressing the wife of incoming dictator. Anything for a buck. #BoycottRalphLauren #GrabYourWallet — First Tramp (@CallGirlMelania) 17. Januar 2017

@CNN Ralph Lauren just hurt a lot of women today and we won't forget. It's not OK to support oppression. #boycottralphlauren #imwithtomford — Sarah Wickham (@Fightforliberti) 20. Januar 2017

For the record, I've cancelled my order for the entire summer/autumn collection 2017 by Ralph Lauren. #BoycottRalphLauren — Tim Brannigan (@tim_brannigan) 24. Januar 2017

Ralph Lauren selbst dürfte die Negativpresse wenig kümmern. Er hat bereits Hillary Clinton während dem Wahlkampf eingekleidet und scheint über die Ausstattung einer Person nicht aufgrund ihrer politischen Einstellungen zu entscheiden. Dem Business dürfte es auf Dauer jedenfalls nicht schaden: Kurz nachdem Fotos von Melania in ihrem Ralph Lauren-Look auftauchten, schoss die Aktie des Modeunternehmens in die Höhe.