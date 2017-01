Warum sich Jeansnähte manchmal verdrehen

Bei der Anprobe im Geschäft ist das Problem meist noch nicht erkennbar. Doch spätestens nach dem ersten Waschgang zeigt sich bei so manchem Modell ein nerviger Mangel: Die inneren Nähte der Jeans ziehen sich beim Gehen nach vorne - und müssen ständig wieder zurückgeschoben werden. Dies liegt in vielen Fällen an der Produktion der Hose.

Zum einen kann die Qualität des Stoffs daran Schuld sein. Wird die Hose (falsch) gewaschen, schrumpft sie und die komplette Form verändert sich. Auch schlampiges Zusammennähen der einzelnen Teile der Jeans kann zu diesem unschönen Problem führen. Jeans mit sehr hohem Elastan-Anteil sind besonders gefährdet, da der Stoff leichter nachgibt. Lösen lässt sich dieses Problem nur, indem man die Naht auftrennt und wieder richtig zusammenhäht.

Damit die Jeans möglichst lange hält, sollten Sie diese Fehler vermeiden: