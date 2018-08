Warum Promis sich jetzt "Körperimplantate" machen lassen

Als "ein Modelabel aus der Zukunft, bei dem Selbstausdruck nicht dadurch definiert wird, was man auf seinem Körper trägt, sondern wie man diesen verändert" beschreibt Huck seine Arbeit. Die Implantate, die keine sind, sind Teil der Ausstellung, die in seinem New Yorker Store besichtigt werden kann.

Einfach so vorbeischauen ist jedoch nicht möglich. Wer einen Blick auf die anderen Ideen von Simon Huck, der übrigens ein enger Freund der Kardashian-Familie ist, werfen möchte, muss online einen Termin vereinbaren. Für einen Eintrittspreis von 40 Euro kann die A Human-Ausstellung während der New Yorker Fashion Week, die vom 6. bis 14. September stattfindet, besucht werden. Für den Betrag erhalten Kunden aber auch die Möglichkeit einmalige und außergewöhnliche Accessoires, wie jene von Chrissy Teigen und Co., zu kaufen.