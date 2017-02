Auch an der Modebranche geht der Wirbel um Donald Trump nicht spurlos vorbei. Nachdem zahlreiche nahmhafte Designer sich weigerten, Melania Trump einzukleiden, hat nun auch Modemacher Robert James ein klares Statement gesetzt.

"Nicht meine Regierung"

Während der Men's Fashion Week in New York präsentierte dieser seine neue Kollektion für den Herbst/Winter 2017. Die Models liefen mit Schildern über den Laufsteg, die mit Sprüchen wie "Planned Parenthood Saves Lifes" ("Geplante Elternschaft rettet Leben"), "Refugees Welcome" ("Flüchtlinge willkommen"), "My Name Is America" ("Mein Name ist Amerika") und "Not My Govt" ("Nicht meine Regierung") beschriftet waren.

Auf einem war "Bridges Not Walls" zu lesen - eine Anspielung auf Trumps geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko. Viele der Schilder erinnerten an jene, die beim Women's March zu sehen waren, an dem auch zahlreiche Prominente teilnahmen.

Passend dazu trugen die männlichen Models Camouflage-Jacken, Rucksäcke und Mützen.

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Robin Marchant

