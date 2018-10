Warum immer mehr Frauen und Männer dasselbe Parfum tragen

Das Konzept, dass sich Mann und Frau theoretisch mit demselben Duft einsprühen können, schlug bereits in den Neunziger Jahren ein wie eine Bombe. Calvin Klein lancierte seinen ersten Unisex-Duft "CK One", der zum Bestseller wurde. Warum heute meist nur Nischenmarken, also Firmen mit kleinen Produktionen und selektivem Vertrieb, das Unisex-Prinzip leben, ist für Marion Faber-Oelschlägel, Geschäftsführerin der Parfümerie Kussmund, leicht zu erklären. "Große Marken arbeiten mit optischen Hilfsmitteln, also typisch männlichen oder weiblichen Sujets", weiß die Expertin. „"Unisex lässt sich in der Werbung schlecht verkaufen." Dennoch haben auch bekannte Namen wie Louis Vuitton und Chanel kürzlich neutrale Kreationen lanciert.

"Die Unterteilung rückt in den Hintergrund, es geht in erster Linie um die Qualität des Duftes", sagt Faber-Oelschlägel. Ob dieser gefällt oder nicht, sollte nicht voreilig entschieden werden. "Aufsprühen und gleich kaufen ist keine gute Idee", warnt Nick Steward. "Mir ist es lieber, wenn jemand erst nach ein paar Stunden wieder kommt, wenn er das Parfum in seinen verschiedenen Phasen auf der Haut erlebt hat." Ob dieses Rosen, Moschus oder Zitrone enthält, ist dem Kunden am Ende egal, weiß Marion Faber-Oelschlägel: "Ein guter Duft ist ein guter Duft."