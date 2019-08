Twitter: Warum man Schuhe bei Hitze nicht im Auto lassen sollte

Herrschen draußen Temperaturen über 30 Grad sind im Auto innerhalb von kurzer Zeit 70 Grad und mehr erreicht. Dass sich die extreme Hitze auch auf das Schuhwerk auswirken kann, erlebte nun eine Frau aus Kentucky. Die Twitter-Userin Autumn_Kamrie teilte auf ihrem Account Fotos ihrer Gummischlapfen, die sie im Auto hatte liegen lassen.

Geschrumpfte Schuhe

"Falls ihr wissen wollt, wie mein Tag so läuft (und das wollt ihr bestimmt): Als ich mich in mein Auto gesetzt habe, habe ich diese winzigen Schuhe auf dem Rücksitz gesehen und mich gefragt, wessen Kind in meinem Auto war?!", schrieb die Frau. "Also schaue ich sie mir genauer an und das ist eine 39. Die Sonne hat meine Schlapfen geschrumpft!"