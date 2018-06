Meghans zweites Hochzeitskleid kann jetzt gekauft werden

Meghans Look für andere Bräute

Nun hat die britische Modemacherin bekanntgegeben, dass es bald auch andere Frauen ihr Eigen nennen können. Sie hat 46 Kopien des royalen Kleid anfertigen lassen, die Hälfte davon in Weiß, die andere Hälfte in Schwarz. Mit der Aktion unter dem Namen "Made with Love" feiert McCartney die Eröffnung ihrer Boutique in der Londoner Old Bond Street. Nur dort werden die bodenlangen Entwürfe ab dem 13. Juli eine Woche lang erhältlich sein.