Stars, denen niemand zutraute, dass sie zu Top-Designern werden

Unzählige Stars haben in den vergangenen Jahrzehnten versucht, als Designer Fuß zu fassen. Während viele an ihrem Vorhaben scheiterten, haben es einige wenige geschafft, sich in der Modewelt zu etablieren.

Victoria Beckham

Lange wurde sie von anderen Designern und Einkäufern großer Kaufhäuser belächelt, heute reißt man sich um ihre Mode. Mit den Spice Girls wurde Victoria Beckham in den Neunzigern berühmt und an der Seite von David Beckham lange als Spielerfrau abgestempelt. 2004 machte sie die ersten Schritte in der Modewelt: Beckham entwarf für Rock & Republic Jeans, deren Gesäßtaschen sie mit Glitzer-Krönchen versehen ließ. Ernst nahm die Britin damals jedoch niemand.

2008 wendete sich das Blatt. Beckham zeigte in New York eine Kollektion aus 15 Teilen - allesamt körperbetonte Kleider. Heute führt sie ein millionenschweres Unternehmen, dessen Entwürfe in den besten Käufhäusern der Welt erhältlich sind und bei dessen Shows Anna Wintour, Chefredakteurin der US-Vogue, in der ersten Reihe sitzt.