Zara: 50-Euro-Kleid löst viralen Hype aus

Weder Bauchtascherl noch Batik-T-Shirts sind die populärsten Modeteile des aktuellen Sommers - sondern ein Kleid um knapp 50 Euro. Es ist weiß, mit schwarzen Punkten versehen und aus Viskose gefertigt. Nicht besonders spektakulär könnte man meinen.

Doch der Entwurf von Zara kam bei Kundinnen weltweit so gut an, dass er nun sogar einen eigenen Instagram-Account hat.

Alle wollen das eine Kleid

Der Account unter dem Namen @hot4thespot wurde von Stylistin Faye Oakenfull ins Leben gerufen. Warum? In ihrer Heimat Großbritannien scheint gefühlt jede zweite Frau die Polka-Dot-Kreation bereits in ihrem Kleiderschrank zu haben.

Das Kleid sei ihr erstmals bei der Arbeit am Set zu Ostern dieses Jahres aufgefallen, sagte Oakenfull im Gespräch mit der New York Times. An jenem Tag trugen sowohl der Art Director als auch der Make-up-Artist das Kleid. "Ich postete es in meiner Instagram-Story als 'komischen Modemoment'", so die Stylistin.

"Es eskalierte daraufhin, als unzählige Menschen mir Fotos von ihren eigenen Sichtungen des Kleides schickten", erzählte die Britin weiter. "Nach ein paar Wochen war es so populär in meinen Stories, dass ich beschloss, dafür einen eigenen Account zu erstellen, um mit dem ganzen Content mitzuhalten."