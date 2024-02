Spa-Knigge: Mit oder ohne Unterhose zur Massage?

Christine Koza, Spa Manager im Hotel Sacher, verrät die Dos and Don'ts im Wellness-Bereich und welche Verhaltensregeln bei der Massage gelten.

Eine Behandlung im Wellnessbereich ist für Neulinge mit Unsicherheiten und Fragen verbunden. Wie verhält man sich bei der Massage und was hat man dabei an - oder eben nicht an? Diese und andere Sorgen gehen dem Spa-Anfänger durch den Kopf. Christine Koza ist seit vielen Jahren Spa Managerin im Hotel Sacher und beantwortet Fragen rund um den Ablauf und die Verhaltensregeln bei Massagen und anderen Wellness-Behandlungen für Gäste und professionelle Masseure.

Welche Verhaltensregeln gelten bei einer Massage? KURIER: Sich vor einer fremden Person auszuziehen, kommt für manche nicht infrage. Darf man seine Unterhose während einer Massage anbehalten? Christine Koza: Gerne können Gäste ihre eigene Unterwäsche anbehalten bzw. bekommen von uns Einweg-Wäsche, die sie in der Umkleide- oder Behandlungskabine anziehen können. Währenddessen verlässt die Therapeutin den Raum und tritt erst wieder ein, wenn der Gast mit einem Handtuch zugedeckt auf der Massageliege Platz genommen hat.

Wenn sich der Gast während der Behandlung vom Bauch auf den Rücken umdreht, hält die Therapeutin ein Handtuch als eine Art "Paravent" vor ihn. Es wird immer nur der Körperteil abgedeckt, der gerade behandelt wird. Manche Frauen wollen nicht von einem Mann massiert werden. Darf man das artikulieren? Selbstverständlich, auch Männer wollen oft nicht von einem Mann massiert werden oder umgekehrt.

Welche Regeln gelten in der Sauna? Muss man auch in einer gemischten Sauna immer nackt sein? Hier gibt es enorme kulturelle Unterschiede. Wir empfehlen, keine Badekleidung zu tragen, aber da wir die Erfahrung gemacht haben, dass es für viele Gäste unangenehm ist, nackt in die Sauna zu gehen, bieten wir Hammam-Tücher (Pestemals) an, die man sich um den Körper wickeln kann. Diese sind aus reiner Baumwolle und wesentlich leichter und kühler als ein Handtuch.

© nd3000/iStockphoto Auch in der Sauna gelten Verhaltensregeln.

Verhaltensregeln bei einer Gesichtsbehandlung Sollen Frauen zu einer Gesichtsbehandlung ungeschminkt kommen? Nein, die Kosmetikerin schminkt den Gast ab und reinigt das Gesicht zu Beginn der Behandlung. Was sollte nach einer Gesichtsbehandlung auf keinen Fall gemacht werden? Sauna, Jacuzzi, Sonnenbad und intensives Work-out. Davor oder danach quer durch das Hotel im Bademantel laufen – geht das? Quer durchs Hotel vielleicht nicht, aber selbstverständlich vom oder zum Zimmer im Bademantel. Natürlich können sich Gäste aber auch erst bei uns im Spa umziehen, wenn sie sich so wohler fühlen. Hier gibt es aber bestimmt unterschiedliche Auffassungen zwischen Stadt- und Thermenhotel.

6 Luxus-Day-Spas in Wien

Arany Spa im Park Hyatt Vienna Einmal im Geld schwimmen – dieses Erlebnis will das "Arany Spa" bieten. Der Name ist hier Programm, bedeutet doch das Wort Arany im ungarischen Gold. Wie passend, dass sich das Spa in den ehemaligen Tresorräumen einer Bank befindet. Herzstück ist ein 15 Meter langer Pool, dessen Boden mit schimmernden "Goldbarren" ausgelegt ist. Auch von den Wänden der Spa-Suiten glänzt es. Ergänzt wird das Ambiente durch Materialien wie Perlmutt und Edelsteine. Weitere Informationen zu aktuellen Preisen und Wellness-Behandlungen auf der Webseite des Arany Spa.

Sans Souci Spa Bereits das Entrée des Spa-Bereichs verströmt französische Eleganz, die sich in den Behandlungsräumen und dem 20 Meter langen Sportbecken fortsetzt – und zwar mittels von der Decke hängenden Kristalllustern, unter denen Schwimmer hier ihre Bahnen ziehen. Weitere Informationen zu aktuellen Preisen und Wellness-Behandlungen auf der Webseite des Sans Souci Spa.

© sans_souci_wien Die Rezeption im Sans Souci Spa Wien.

SO Spa im Sofitel Vienna Hoch hinaus, in den fünften Stock, geht es hier für alle Wellness-Hungrigen. Im "So Spa" kann man, vielleicht mit einem Glas Sekt, die sprudelnde Wirkung des Whirlpools verstärken. In den Behandlungsräumen genießt man hingegen à la Carte, indem man sich Spa-Zeit kauft, die ganz individuell zusammengestellt werden kann. Weitere Informationen zu aktuellen Preisen und Wellness-Behandlungen auf der Webseite des SO/ Spa.

© Sofitel Der Poolbereich im SO Spa Vienna.

Hotel Sacher Boutique Spa Zeitlos elegantes Flair mit historischen Elementen verströmt das "Boutique Spa" auf 350 Quadratmetern über den Dächern von Wien. Hier gibt es die Sacher Signature Body Treatments und mehrere Behandlungen mit Schokolade. Weitere Informationen zu aktuellen Preisen und Wellness-Behandlungen auf der Webseite des Sacher Boutique Spa.

Kempinski The Spa im Palais Hansen Kempinski Wie in einem Märchen aus 1001 Nacht fühlt man sich im orientalisch anmutenden Spa-Bereich des Luxushotels. Die Gäste sollen eine entspannende und anregende Reise für Körper, Geist und Seele erleben und sich nach den Schönheitsbehandlungen schön wie Scheherazade fühlen. Treatments werden einzeln oder zu zweit in der Private Spa-Suite angeboten. Weitere Informationen zu aktuellen Preisen und Wellness-Behandlungen auf der Webseite des Kempinski The Spa.

© kempinski Der Pool im Kempinski The Spa in Wien.

The Ritz Carlton Spa in Wien Im 18 Meter langen Indoor-Pool plätschert es auch unter Wasser, und zwar in Form von Massagedüsen und Musik. In Spa-Suiten gibt es einen Mix aus naturverbundenen österreichischen Produkten und Behandlungen sowie internationalen Spa-Luxusmarken. Weitere Informationen zu aktuellen Preisen und Wellness-Behandlungen auf der Webseite des The Ritz Carlton Spa in Wien.