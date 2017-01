Am 20. Jänner ist es soweit. Dann kann sich Melania Trump nach der Amtseinführung ihres Mannes offiziell First Lady nennen. Die ganze Welt wird an diesem Tag nicht nur auf Donald, sondern auch Melania blicken. Neben dem bis Freitag streng geheim gehaltenen Designer des Kleides, wird auch die Visagistin der 46-Jährigen an diesem Tag viel zu tun haben.

Melania weiß, wie sie die Dinge mag

Nicole Bryl ist Melanias wichtigste Ansprechperson, wenn es um den perfekten Beauty-Look für öffentliche Auftritte geht. Im Interview mit dem Magazin Stylish verriet die Amerikanerin, wie sie sich auf den Tag der Amtseinführung vorbereitet. "Es gibt ein Meeting mit dem gesamten Kreativteam, um den Look für jeden Termin an diesem Tag zu diskutieren, denn davon wird es mehrere geben", so die Beauty-Expertin. "Melania wird es uns wissen lassen, was sie sich vorstellt, denn sie hat immer eine klare und sichere Idee, wie sie die Dinge mag."

Sie sei gespannt darauf, für welches Kleid sich Melania Trump für dieses Event entscheiden wird. Für das Make-up wird sie sich wie immer viel Zeit nehmen: Insgesamt eine Stunde und 15 Minuten "ungeteilter Aufmerksamkeit" seien für eine Make-up-Session notwendig. "Wenn man will, dass der Look makellos aussieht und den ganzen Tag hält, muss man sich ein wenig extra Zeit nehmen, um das zu schaffen."

Eigenes Ankleidezimmer im weißen Haus

Auch in Zukunft wird sich Melania viel Zeit für ihr Äußeres nehmen. Laut Bryl werde es im weißen Haus einen eigenen "Glam Room" für das Styling geben. "Melania will einen Raum mit perfektem Licht, das unseren Job als Kreativteam um so vieles effizienter machen wird", verriet der Make-up-Artist.