"Hygge"-Fashion: Der große Modetrend aus Dänemark

"Hygge" - mehr als ein Wort braucht es nicht, um die Lebenseinstellung der Dänen zu beschreiben. Übersetzt bedeutet es Gemütlichkeit. Und genau diese macht das Land zu einem der glücklichsten der Welt ( der KURIER berichtete ). Was für die Einwohner des skandinavischen Landes schon seit vielen Jahren selbstverständlich ist, wollen sich zunehmend auch andere Länder abschauen: Zeit mit der Familie verbringen, auf der Couch liegen - und dabei natürlich gemütliche Kleidung tragen.

Dänische Blogger, wie Isabella Thordsen und Tina Maria Hansen zeigen vor, wie der "Hygge"-Modetrend funktioniert. Weiche Strickteile, flache Boots und locker sitzende Jeans gehören zu den Key Pieces. Beim Kauf neuer Sachen gilt immer: Im Zweifelsfall lieber eine Nummer größer nehmen - man will ja nicht, dass das Outfit irgendwo zwickt.

Die übergroßen Stücke werden natürlich nicht nur Zuhause, sondern auch in der Öffentlichkeit getragen. Lange Ärmel dürfen aus der Lederjacke herausschauen und der vordere Teil des Oberteils wird als i-Tüpfelchen in den Hosenbund gesteckt. Auch die von Oma gestrickten Socken werden zu zerrissenen Jeans getragen, anstatt kalte Füße in Kauf zu nehmen. Nur eines darf man bei diesem Trend nicht: Sich bei der Auswahl des Outfits stressen lassen.

