Wien: Die wichtigsten Store-Eröffnungen 2016

Weekday

Auf der Mariahilfer Straße hat sich in diesem Jahr besonders viel getan. Einer der heiß ersehnten Neuzugänge: die skandinavische Firma Weekday. Coole Entwürfe zu moderaten Preisen findet man seit August auf zwei Stockwerken.

Info: Mariahilfer Straße 83, 1070 Wien, weekday.com

Foto: Weekday, Maria Zelenko

Grandios

Dass Trend- und Modebewusstsein nicht bei Größe 42 aufhören, weiß Georg Preiner. Mit seinem neuen Shop für Kurvige hat der Mode-Experte eine Lücke in Wien geschlossen - denn nach wie vor ist das Angebot an Plus Size-Stores beschränkt. Mit dem Markenangebot soll der Geschmack möglichst vieler Frauen getroffen werden: Röcke vom deutschen Label Maxima, dänischer Minimalismus von Zizzi und Adia und italienische Kleider von Kitana - hier kann man nach Lust und Laune im eigenen Umkleidezimmer anprobieren.

Info: Otto-Bauer-Gasse 11/1, 1060 Wien, grandiosvienna.at

Foto: Grandios

NYX

Eingefleischten Beauty-Fans war die US-Marke schon lange ein Begriff. Spätestens mit der Eröffnung im Donauzentrum dürften die Produkte von NYX nun auch einem breiteren Publikum bekannt sein.

Info: Donauzentrum, Wagramer Straße 81 (gleich neben der U-Bahn-Station Kagran), nyxcosmetics.com

Foto: NYX Professional Makeup

Fendi

Der Kohlmarkt ist seit Kurzem um eine Luxusmarke reicher. Fendi hat seinen österreichweit ersten Store eröffnet und lockt mit einem eigenen Bereich, in dem Taschen personalisiert werden können.

Info: Kohlmarkt 5, 1010 Wien, fendi.com

Foto: Fendi

Strictly Herrmann

Richtig austoben können sich Männer in diesem neuen Concept Store. Die Nischen-Düfte sind zum Niederknien und sollte man bei den Sakkos und Schuhen nicht fündig werden, gibt es noch tollen Gin und erlesene Messer.

Info: Taborstraße 5, 1020 Wien, strictlyherrmann.com

Foto: Nina Saurugg

Brax

Wer die Mode der Premium-Lifestyle-Marke bisher nur online gekauft hat, hat seit Kurzem im ersten Wiener Brax-Store die Möglichkeit, die Pullover und Hosen anzuprobieren.

Info: Mariahilfer Straße 92, 1070 Wien, brax.com

Foto: Alexander Tuma