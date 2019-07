Sneakers-Auktion: Ein Mann kaufte (fast) alle um 850.000 Dollar

Mit dem Ausgang der Auktion hätte man bei Sotheby's wohl nicht gerechnet. Denn ein einziger Mann kaufte 99 der 100 angebotenen Schuhe für 850.000 Us-Dollar (ca. 750.000 Euro). Miles Nadal, ein kanadischer Unternehmer, will diese in seinem privaten Museum in Toronto ausstellen.

"Ich war schon immer ein Enthusiast und Wertschätzer einzigartiger Kunst und Sammlerstücken, die innovatives Design, Handwerk und neue sowie aufregende Trend der Popkultur representieren", sagte Nadal im Interview mit Daily Mail.

Übriggebliebenes Paar

Warum ausgerechnet ein Paar nicht an den schwerreichen Kanadier ging? Vonseiten Sotheby's hieß es, dass deren Besitzer ausdrücklich den Wunsch geäußert hatte, dass sie nicht für die private Auktion zur Verfügung gestellt werden, sondern der Öffentlichkeit angeboten werden.