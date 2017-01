Schicker Mantel, tolle Stiefel und dazu viel teurer Schmuck - das ist Jennifer Lopez, wie sie leibt und lebt. Die Sängerin liebt es, sich aufzubrezeln. Sich in Sneakers und Jogginghosen in der Öffentlichkeit zeigen? Kommt für die 47-Jährige normalerweise nicht in Frage. Doch auch J.Lo hat nicht immer Lust auf stundenlanges Styling, wie sie vor Kurzem beim Shopping in West Hollywood zeigte.

Statt in High Heels und ein Kleid zu schlüpfen, ließ Lopez gleich ihre gemütlichen Sportsachen an. Zu Laufschuhen stylte sie eine gemusterte Leggings und einen locker sitzenden Kapuzenpullover. Auf einen Hauch Glamour wollte die Mutter von Zwillingen dann doch nicht verzichten. Zur verspiegelten Sonnenbrille und XL-Kreolen durfte auch Lippenstift nicht fehlen.

