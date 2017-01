Kaum eine Frau, die dieses Problem nicht kennt: Nach der Rasur ist die Haut auf den Schienbeinen trocken, schuppt sich und juckt. Im Winter wird dieses Problem durch den ständigen Wechsel von eisiger Kälte und trockener Heizungsluft noch größer. Die meisten greifen dann zu reichhaltiger Körperbutter, um die Haut wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Doch auch während der Rasur kann trockenen Stellen bereits vorgebeugt werden.

Der Rasierschaum sollte durch Rasieröl ersetzt werden - und das idealerweise nicht nur während der kalten Monaten. Mandel-, Calendula- und Olivenöl kommen in diesen Produkten zum Einsatz und pflegen die Haut bereits während der Haarentfernung intensiv. Doch auch die Konsistenz ist ausschlaggebend: Die Rasierklinge kann dank des Öls besonders nahe an der Haut entlanggleiten. Weiteres Plus: Die Haut bleibt länger glatt, da die Rasur besonders akkurat ist.

Extra-Tipp: Ein Blick in die Männer-Abteilung von Drogeriemärkten und Parfümerien zahlt sich aus. Die dort vertretenen Marken haben meist eine größere Auswahl an Rasierölen.