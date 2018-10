Prinz Harry trägt schwarzen Ring: Was das zu bedeuten hat

Am 19. Mai steckten sich Prinz Harry und Meghan Markle in der St George’s Chapel gegenseitig die Eheringe an. Neben dem aus Platin gefertigten Schmuckstück trägt Prinz Harry seit kurzer Zeit auch einen recht breiten, schwarzen Ring auf seiner rechten Hand. Seinen Ehering hat er wie gewohnt auf der linken Hand angesteckt.