Paris: So emotional war Lagerfelds letzte Chanel-Show

Völlige Stille. Atemlose Stille. Obwohl sicher rund tausend Menschen da waren. Kein einziges störendes Geräusch. Niemand hustete. Dafür flossen Tränen. Verstohlen wischten sie sich manche Besucher aus dem Gesicht. Oder auch ganz offen. Dann sprach Karl Lagerfeld. Vom Band. Auf Französisch. Zum Schluss englisch: „Es ist wie ein Spaziergang durch ein Gemälde...“

Bei aller Traurigkeit war es wie immer trotzdem spannend, auf das Grand Palais zuzugehen. Was hatte Karl Lagerfeld sich diesmal als Kulisse ausgedacht – für seine letzte Chanel-Show. Ist der Modekaiser doch am 18. Februar gestorben. Eine Winterlandschaft tat sich vor einem auf. Ja, natürlich. Wurde doch die kommende Kollektion für Herbst-Winter 2019/20 gezeigt. Aber viel mehr noch liebte Karl Schnee. Fiel der erste in Paris, ging er gerne auf die Straße und fotografierte.

Die letzten Modelle der Kollektion erinnerten an Schneebälle. Aber zurück zur Kulisse. So großartig wieder, so perfekt, wie da eine mit (Kunst-) Schnee bedeckte Landschaft voller ländlicher Häuser, Bäume und Bänke, am Ende in Fotos überging. Man fühlte sich in eine verschneite Bergwelt versetzt. In Salzburg? Hier wurde ja Coco Chanel bekanntlich von den eingefassten Lodenjacken der Hotelboys zum Chanel-Kostüm inspiriert.