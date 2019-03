Hip oder hässlich? Diesen Trend liebt die Modeszene jetzt

Wenn ein neuer Trend irgendwo auftaucht, sind Modeblogger meist die ersten, die ihn ausprobieren. Bei Bauchtaschen war dies der Fall, ebenso bei klobigen Sneakers. Aktuell reißen sich Influencer jedoch um ein Teil, das in den vergangenen Jahren höchstens zur Bad-Taste-Party ausgeführt wurde: Weiße Strumpfhosen.

Was an Twiggy in den "Swinging Sixties" hip aussah, mutet heute ein wenig gewagt an. Bloggerin Marie Hindkaer trägt im kalten Kopenhagen weiße Strumpfhosen zu Cowboy-Boots und einem Teddyfell-Mantel.