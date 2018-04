Ostern: In diesen Luxus-Looks feierte Melania Trump

Ganz gleich welcher Anlass: Melania Trump macht ihn zu einem Mode-Event. So auch am vergangenen Oster-Wochenende, welches traditionell im Weißen Haus gefeiert wurde. Am Sonntag ging es in der Früh gleich mit der gesamten Familie in die Kirche, für dessen Besuch sich die 47-Jährige in ein rot-weißes Kleid ohne Ärmel schlüpfte. Kostenpunkt der Kreation von Azzedine Alaia: rund 2500 Euro. Dazu kombinierte Donald Trumps Ehefrau Schuhe von Christian Louboutin um rund 600 Euro.