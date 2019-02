Oscar-Verleihung mit Austro-Power

Vier Monate werkte sie an dem zylindrischen Kopfschmuck und dem Schultercape für Königinmutter Ramonda. „Es ist mir wichtig, den Mythos zu widerlegen, dass man auf einen Knopf drückt und das fertige Design herauskommt.“ Wie kann sich ein Laie den kreativen Prozess vorstellen? „Ich moduliere die Geometrien an virtuellen Körpern, deren Masse ich im Vorfeld bestimme. Danach exportiere ich die Designs als 3-D-File und schicke sie an die Druckfirma.“ Die aufwendigen Strukturen, sagt sie, wären von Hand gar nicht realisierbar.

In Zukunft möchte Körner mit eigenen Kollektionen beweisen, dass Mode aus dem 3-D-Drucker auch tragbar sein kann. Aktuell arbeitet sie an einem Projekt für die Oscar-Nacht – Details werden nicht verraten. Geheime Missionen, so viel hat sie im vergangenen Jahr gelernt, können in Hollywood ja durchaus erfolgreich enden.