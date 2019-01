Filmreif: Technik-Oscar geht an den Österreicher Bernd Bickel

And the Oscar goes to..... Bernd Bickel. Er erhält heuer einen Preis in der Kategorie „technische Verdienste“. Denn der Computerwissenschafter sorgt mit dem Programm „Medusa Performance Capture“ dafür, dass im Film ganz neue Effekte erzielt werden. Mithilfe von Medusa können digitale Gesichter für visuelle Effekte und Computerspiele erstellt werden. Dazu erfasst das System die Gesichter von Schauspielern in voller Bewegung und rekonstruiert diese, ohne dabei Markierungen zu verwenden.

Das System besteht aus einer mobilen Anordnung von Kameras und Lichtern, die mit einer Software gekoppelt ist, und bietet die Möglichkeit, einzelne Poren oder Falten zu verfolgen. So liefert es hochauflösliche 3D-Gesichter mit einer sehr realistischen Gesichtsgeometrie. Seit 2014 wurde es in vielen Filmen verwendet: vom „Maleficent“ über „Flucht der Karibik“ bis hin zu „ Star Wars“ und vielen anderen.

10 Jahre Arbeit

In dem Programm stecken zehn Jahre Entwicklungsarbeit – und Bickel war von Anfang dabei. Medusa war Teil seiner Dissertation, die er an der renommierten ETH Zürich gemacht hat, sowie bei seiner Arbeit bei Disney Research, wo er von 2010 bis 2012 gearbeitet hat. Der Vorarlberger Bickel erhält gemeinsam mit Habo Beeler, Derek Bradley und Markus Gross den „Technichal Achievement Award 2019“. Die Academy of Motion Arts and Sciences vergibt die Oscars in dieser Technologie-Kategorie wie jene Statuen für Schauspieler und Schauspielerinnen, Kamera, Bester Film, etc. am 24. Februar 2019 bei der 91. Oscar-Preisverleihung in Los Angeles. Bickel wird den Preis in Los Angeles persönlich in Empfang nehmen.

Der Computerwissenschafter ist seit 2015 Professor beim Institute of Science Austria, kurz IST, in Klosterneuburg, wo er die Forschungsgruppe für Computergrafik und digitale Fabrikation leitet.