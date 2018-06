Ölige Stellen: Wie Star-Visagisten richtig Puder auftragen

Wer im Gesicht nicht schon zur Mittagspause wie eine Speckschwarte glänzen will, hat in den meisten Fällen mindestens ein Puder im Kosmetiktäschchen. Einziges Problem: Bei falscher Anwendung können sich die kleinen Partikel in Poren und Falten absetzen und dadurch das Make-up unnatürlich wirken lassen.

Alles einziehen lassen

Pati Dubroff, Visagistin von Hollywood-Stars wie Margot Robbie und Alicia Vikander, ist zwar ein Fan von Puder, trägt dieses jedoch nicht gleich nach dem Applizieren der Foundation auf. "Ich trage es nicht sofort auf, sondern lasse alles zuerst einziehen und mache das Puder zum Schluss", sagt die Beauty-Expertin im Interview mit byrdie.co.uk.