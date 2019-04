Öko-Marke an Primark: Kopiert uns gerne, aber bitte richtig

Veja-Mitbegründer Sébastien Kopp äußert sich nun öffentlich auf dem Instagram-Account des Sustainability Unternehmens Eco Age zu der Kopie: "Die erste Frage, die mir in den Sinn kommt, ist: 'Wo werden diese schönen gefälschten Schuhe hergestellt?' Ich denke, @ Primark hat es falsch verstanden: Sie sollten nicht den Stil unserer Schuhe kopieren, sie sollten die Art und Weise kopieren, wie wir sie herstellen. Mit Bio-Baumwolle, mit recyceltem Kunststoff, mit umweltfreundlicheren Stoffen, in Fabriken, in denen die Arbeiter anständig bezahlt werden und unter sicheren Bedingungen arbeiten."

Man wolle die Angelegenheit nun vor Gericht klären.