Dass American Apparel sein Ladenlokal auf der Mariahilfer Straße aufgibt, sprach sich auch in Deutschland herum. Die junge Marke Edited mit Sitz in Hamburg sicherte sich kurzerhand die 145 Quadratmeter in Bestlage und hat aus dem etwas gedrungen wirkendem Store einen wahren Hingucker gemacht.

Wie für Instagram gemacht

Das einstige Extra-Stockwerk und die vielen eng aneinander stehenden Kleiderstangen wurden von den neuen Mietern entfernt. Stattdessen werden nun Kleider, Schuhe und Accessoires mithilfe eines offenen, sehr hellen Store-Designs präsentiert. Im hinteren Bereich des Ladens stehen Slipper und Sandalen auf Podesten in Rosa. Der Kassenbereich wurde mit hellem Marmor gestaltet, hier und da finden sich selbst designte Samt-Sessel und Kakteen - ein Konzept wie für Instagram gemacht.

Foto: Maria Zelenko

Edited startete ursprünglich als reines Online-Label und hat in den vergangenen Monaten einen Store nach dem anderen in Deutschland eröffnet. Da die Entwürfe von Chefdesignerin Clarissa Labin bisher nicht nach Österreich geliefert wurden, ist der Shop auf der Mariahilfer Straße der Eintritt in den heimischen Markt. "Die stationären Stores bieten uns die Möglichkeit näher an die Kundin heranzutreten, enger mit ihr zu interagieren und noch mehr Vertrauen zu vermitteln", so Labin im Interview mit dem KURIER.

Foto: Maria Zelenko

Die schulterfreien Blusen, minimalistischen Slip-Kleider und lässigen Strickpullover dürften bei modebegeisterten Wienern gut ankommen. Zumal man nicht nur in puncto Design, sondern auch bei den Preisen mit dem großen Konkurrenten Zara mithalten kann. Wie die österreichische Kundin tickt, muss man laut Labin jedoch erst herausfinden. "Wir freuen uns aber schon sehr darauf und sind wirklich gespannt, welche unserer Styles die Österreicherinnen besonders lieben."

Infos: Mariahilfer Straße 22-24, 1070 Wien

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 - 20 Uhr, Samstag 10 - 18 Uhr