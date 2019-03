Neue Airline-Regel: Stewardessen dürfen ohne Make-up arbeiten

Geschminkt oder ungeschminkt in die Arbeit gehen? Das interessiert in den meisten österreichischen Büros weder die Kollegen noch den Chef. Ganz anders bei Fluggesellschaften. Bei Emirates trägt jede Mitarbeiterin Lippenstift in kräftigem Rot und auch bei der Lufthansa sind nicht nur die Uniform inklusive gelbem Halstuch und Perlenohrringen Pflicht. Zur Hochsteckfrisur wird hier Foundation aufgelegt und die Augen dezent mit Mascara und Kajal betont.

Mit diesen strengen Vorgaben macht die Virgin Atlantic nun endlich Schluss. Die US-Airline stellt es ab jetzt dem Kabinenpersonal frei, ob es zur Arbeit Make-up tragen möchte - oder eben nicht. Dieser Schritt sei eine "maßgebliche Veränderung" in der Industrie, sagte ein Virgin Atlantic-Sprecher im Interview mit Independent.

Neue Stylingpolitik

"Wir haben den Ansichten unserer Mitarbeiter zugehört und als Ergebnis einige Änderungen an unserer Styling- und Pflegepolitik angekündigt, die das auch unterstützen. Die neuen Richtlinien bieten nicht nur mehr Komfort, sondern allen Team-Mitgliedern auch die Möglichkeit, sich bei der Arbeit so auszudrücken, wie sie es möchten", erklärte Mark Anderson, Executive Vice President of Customer, die Entscheidung gegenüber Cosmopolitan.