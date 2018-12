Moon Boots: Wie Armstrongs Schuhe ein Millionengeschäft wurden

Hier kann man sich für den Moon Walk ausrüsten

Originale Moon Boots bekommt man unter anderem bei Humanic oder Peek & Cloppenburg. In Wien gibt es noch bis Ende Jänner einen Pop-up-Store. In der Goldschmiedgasse 5 kann man sich exklusiv auf „ Moon Boot the Original“ konzentrieren. Im Internet findet man sie unter www.moonboot.com. Klarerweise sind sie auch auf Instagram bestens vertreten @moon_boot_the_original. Nur für Presse und eingeladene Gäste gibt es am 9. Jänner anlässlich des Jubiläums während des Pitti Uomo in Florenz eine sensationelle Modeschau von Moon Boot.