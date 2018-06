Monki eröffnet seinen zweiten Store in Wien

Mit dem riesigen Store auf der Mariahilfer Straße läuft es für Monki gut. So gut, dass das Tochterunternehmen des schwedischen Moderiesen H&M im Herbst dieses Jahres bereits seine zweite Wiener Filiale eröffnet. Im Donauzentrum hat sich die Marke eine 400 Quadratmeter große Fläche gesichert.

Regenbogen-Umkleiden

Wie in den anderen Monki-Filialen auch, soll hier ein besonderes Einkaufserlebnis im Vordergrund stehen. Der neue Store wird Umkleidekabinen in Regenbogenfarben, Tische, die an ein Meer aus Muscheln erinnern, sowie Beleuchtungs­elemente aus Diskokugeln haben.

Die Marke ist für ihre skandinavischen Entwürfe mit Inspirationen vom asiatischen Streetstyle bekannt, während andere H&M-Tochterunternehmen wie COS auf sehr cleane Mode setzen. Ebenfalls im Herbst wird & other stories seinen ersten Store in Wien eröffnen. Hier wird es neben Mode auch eine große Schuhabteilung und zahlreiche Beauty-Produkte geben.