Modewoche: Wiener Designer Arthur Arbesser beeindruckt in Mailand

Eigene Handschrift wird konkreter

Interesse weckte der ehemalige Armani-Schüler allein schon durch den ausgefallenen Schauplatz für seine Show. Die Präsentation fand in einem leer stehenden Raum in einem ehemaligen Industriegebäude in der via Valtellina, einer industriellen Gegend Mailands, statt. "In dem lichtdurchfluteten Raum kommen die Kreationen besonders gut zur Geltung", meinte Arbesser, der für seine Entwürfe Lob von Fachpresse und Publikum erntete.