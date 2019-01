Modetrends: Was wir 2019 tragen werden

Die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester wird häufig genützt, um den Kleiderschrank auszumisten – und Platz für die neue Frühjahr/Sommer-Mode zu machen. Auch wenn noch ein paar Wintermonate bevorstehen, die ersten Vorboten für die warme Jahreszeit sind bereits jetzt erhältlich. Alles neu kaufen müssen Modefans in der neuen Saison jedoch nicht. "Wer noch Teile aus den Neunzigern oder 2000er Jahren aufgehoben hat, kann diese jetzt wieder ausgraben", sagt die Wiener Designerin Martina Müller-Callisti.

Bunte Hoseanzüge feiern ebenso ein Comeback wie Batik-Muster. Und so mancher Trend aus der Herbst/Winter-Saison wird fortgesetzt, wie Marlene Nussmüller, Premium Buyer bei Peek & Cloppenburg, weiß: "Camel- und Erdtöne waren in den vergangenen Monaten im Trend. Jetzt werden sie heller und somit zu idealen Begleitern für für helle Kleider aus Spitze." Letzteres Material wurde von den Designern heuer abwechslungsreicher denn je verarbeitet: Mal sehr maskulin, mal in Form von Details an Strickpullovern – die bereits jetzt ausgeführt werden können.

Trend 1: Bunte Hosenanzüge

Definitiv nicht nur etwas für das Büro sind die neuen Zweiteiler in verschiedensten Farbtönen. Gabriela Hearst zeigte feminine Modelle im Wickellook, bei Hugo Boss wurde mit kräftigem Gelb ein Statement gesetzt. Experten-Tipp: "Mit Hüten, Korbtaschen und Schnürsandalen stylen", sagt Designerin Martina Müller-Callisti.