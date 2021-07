Sale: Zu diesen Teilen greifen Mode-Experten

Modefans können jetzt so manches Schnäppchen machen, sollten sich jedoch nicht von den vielen Prozentschildern blenden lassen. Denn nicht selten werden Teile, die im Kaufrausch mitgenommen wurden, nie getragen. Um Fehlkäufen vorzubeugen, empfiehlt Stylistin Julia Marinics, zuvor einen kritischen Blick in den Kleiderschrank zu werfen. "Am besten wird dieser erst einmal ein wenig ausgemistet", sagt die Expertin. Wichtigste Frage dabei: Was besitze ich bereits? "Erst dann wird klar, was noch benötigt wird." Eine weitere effektive Strategie, um nicht mit den falschen Fundstücken nach Hause zu kommen: Ein Budget festsetzen, welches nicht überschritten wird. Das Notieren der Wünsche auf einer Liste hilft zusätzlich, einen klaren Kopf zu bewahren.

Für Marinics ist der Sale die perfekte Gelegenheit, um Basics zu kaufen: Schlichte T-Shirts, weiße Blusen, schwarze Blazer und Sneakers sind Teile, mit denen man unabhängig von der Saison nichts falsch machen kann, da sie zeitlos sind. Um aktuelle Trendteile muss man deshalb nicht automatisch einen Bogen machen. Karierte Mäntel und enge Lederhosen können auch nächstes Jahr noch getragen werden. Auch der Griff zu Pastelltönen lohnt sich, denn diese gehören 2018 zu den wichtigsten Trends. "Im Ausverkauf stets nach hoher Qualität Ausschau halten, anstatt viele günstige Teile zu kaufen", empfiehlt Marinics.

Als eine der erfolgreichsten Modebloggerinnen im deutschsprachigen Raum weiß auch Caro Daur, an welchen reduzierten Teilen sie lange Freude haben wird: "Bei Klassikern gebe ich gerne ein bisschen mehr aus", verrät die Hamburgerin im Gespräch mit dem KURIER. Da diese besonders schnell vergriffen sind, empfiehlt sie gleich zu Beginn des Ausverkaufs morgens auf Shopping-Tour zu gehen.