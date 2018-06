Modeschau mal anders: Hier betrieben die Models Power Walking

Nicht zu schnell, nicht zu langsam und mit viel Ausdrucksstärke - so müssen Models über den Laufsteg gehen. Designer Tuomas Merikoski wollte für seine Aalto-Show nun etwas Neues ausprobieren und bat die Laufstegschönheiten seine neue Kollektion mit einem Power Walk zu präsentieren. Die populäre Sportart aus den Achtzigern, die von figurbewussten Frauen vornehmlich in Neon-Leggings und mit ebenso auffälligen Stirnbändern durchgeführt wurde, hat ihren Weg in die Modewelt gefunden.