Duett aus Form und Farbenspiel

Die beiden Designer entwickeln alles imDuett. Zum Beispiel jetzt für die Kooperation mit der Salzburger Firma Schneiders. Auch so ein scheinbarer Widerspruch: hier Traditionelles, dort Avantgarde. Entstanden sind wunderbare Daunenjacken, die – wie die gesamte Kollektion – bei derinbejubelt wurden.

Peter Pilotto: „Wir zeigen Schneiders designmäßig etwas Neues und sie bieten uns ihr wahnsinniges Know-how an perfekter Qualität. Wir haben einen wahnsinnigen Respekt vor diesem Haus und seinen Experten.“

Es war erst die zehnte Kollektion, die im September in London gezeigt wurde. Nach nur fünf Jahren hängt Peter Pilotto in über 200 Geschäften in 45 Ländern weltweit. Bei Harvey Nichols in London, bei Bergdorf Goodman in New York, bei Colette in Paris und bei Amicis in Wien. Als man dort kürzlich das neue Geschäft auf der Tuchlauben eröffnet, ist Gastgeberin Zoé Daie hochschwanger und schaut beim Cocktail hinreißend aus – in Peter Pilotto.

Das Duo hat mit exzellenter Kreativität und irrem Arbeitseinsatz den Olymp der Mode erreicht. Wo Namen wie Dior, Prada, Marc Jacobs und einst Helmut Lang regieren. Wie fühlt man sich da als Österreicher? „Irre toll“, strahlt Peter Pilotto. Schränkt aber sofort ein: „Die Modewelt ist wie ein Berg, der zu bewältigen ist, der keinen Gipfel hat. Auch wenn man so und so viel erreicht hat, geht der Weg weiter und ist hart. Wir schauen nicht zurück, denken für uns selber nicht darüber nach.“