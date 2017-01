Julianne Moore, Halle Berry und Helen Mirren - alles Frauen, die mit 50 weltweite Stilvorbilder sind.

Mit ihren 56 Jahren gehört Julianne Moore nach wie vor zu den bestangezogensten Frauen Hollywoods. Sie weiß: Ist das Kleid ein wenig schlichter, darf man es mit einem Paar Statement-Heels krachen lassen.

Als ehemalige Chefredakteurin der französischen Vogue weiß Carine Roitfeld (62) um die Wirkung eines tollen Mantels. Er verwandelt selbst das schlichteste Outfit zum Hingucker und ist ein lebenslanger Begleiter.

Keine Ahnung, was Sie anziehen sollen? Die 52-jährige Monica Bellucci weiß, was immer passt: Ein perfekt sitzender Hosenanzug in Kombination mit einer edlen Bluse.

Halle Berry (50) weiß nicht nur welche Schnitte ihrem Figurtyp stehen, sondern auch zu welchen Farben sie greifen muss. Was nicht zum Hautton passt, wird nicht gekauft.

Finde das Kleidungsstück, das dir besonders gut steht - und trage es immer wieder. Gesagt, getan: Diane von Fürstenberg trägt auch mit 70 Jahren noch immer gerne die von ihr entworfenen knielangen Jerseykleider.

Wie man kleine Speckröllchen clever kaschiert? Diane Keaton (70) zeigt es mit ihrem breiten Taillengürtel vor.

Dass man keine Angst vor Farben haben muss, zeigt die 71-jährige Helen Mirren.

Mit 77 Jahren gehört Carolina Herrera noch immer zu den erfolgreichsten Designern. Die Modemacherin kennt auch im hohen Alter ihre Vorzüge und betont diese selbstbewusst. In diesem Fall: die Schultern.