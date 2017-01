Auf Pinterest fand 2016 kein anderes Hochzeitskleid so viel Anklang, wie das Modell "Hollie 2.0" von Grace Loves Lace . Über zwei Millionen Mal wurde es mittlerweile geteilt. Der Entwurf mit kurzem Unterkleid in Kombination mit transparenter Spitze hat es vor allem jenen angetan, die in den heißen Sommermonaten geheiratet haben.

Doch wie sieht ein gehyptes Kleid, das man nur an einem Model professionell fotografiert gesehen hat, in Wirklichkeit aus? Diese Frauen haben sich den populären Entwurf bestellt und ihre ganz persönlichen Glücksmomente auf Instagram geteilt.

???? #WCW of @kelsclaire in the @grace_loves_lace #holliedress. #sodreamy #beyondgorgeous Ein von @loversandlace gepostetes Foto am 22. Okt 2014 um 12:16 Uhr

Dreamy babe Hayley looking like an island goddess in our Hollie dress xx #beachbride #boho #lace #weddingdress #islandwedding #holliedress #love #wedding #freespirit #graceloveslace Ein von Grace Loves Lace (@grace_loves_lace) gepostetes Foto am 5. Feb 2014 um 16:46 Uhr

@grace_loves_lace ???? #graceloveslace #robe #dress #mariage #wedding #inlove #bestweddingdress #holliedress Ein von Paola Caruso (@paolarodriguez29) gepostetes Foto am 17. Dez 2015 um 2:22 Uhr