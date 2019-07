Millionen-Investment für oberösterreichisches Kosmetik-Start-up

Es ist eine Geschäftsidee, die der Raiffeisen KMU Beteilungs AG über eine Million Euro Wert war. 2016 stellte Andrea Lehner in der Puls 4-Show "2 Minuten 2 Millionen" ihre Kaltwachsstreifen für die Augenbrauen vor. Die Idee kam gut an: Über zehn Millionen Stück der perfekt auf die Augenbrauen zugeschnittenen Kaltwachsstreifen hat das Unternehmen laut eigenen Angaben bis heute verkauft und ist in über 40 Ländern aktiv. Sowohl Friseure als auch Konsumenten werden angesprochen, Letztere finden die Produkte im Drogeriemarkt.

Von Oberösterreich in die Welt

In den vergangenen Jahren kamen Enthaarungsprodukte für die Lippenpartie, die Bikinizone sowie Ohren und Zehen hinzu. Schließlich wurde Anfang des Jahres die Hausbank des oberösterreichischen Beauty-Unternehmens, das Lehner (mittlerweile ausgestiegen) gemeinsam mit ihrem Schwiegersohn Hannes Freudenthaler und ihrer guten Bekannten Margot Helm gegründet hatte, auf das erfolgreiche Konzept aufmerksam.