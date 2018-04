Melanias modische Woche: Streifen, Grün & ein wenig Glitzer

Bei strahlender Sonne und Temperaturen bis zu 28 Grad hießen am Mittwoch Donald und Melania Trump den japanischen Premierminister Shinzo Abe und seine Frau Akie im Mar-a-Lago in Palm Beach willkommen. Nach einem Spaziergang über das Gelände ging es später zum gemütlichen Abendessen auf der Terrasse, für welches Melania in ein gestreiftes Kleid von Carolina Herrera (ca. 3000 Euro) schlüpfte. Dazu kombinierte sie - wie immer - Pumps von Christian Louboutin.