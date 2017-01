Melania Trump startet in Dolce & Gabbana ins Jahr

Es scheint derzeit nur drei Orte zu geben, an denen die Schönen und Reichen ihre freien Tage verbringen möchten: Tulum in Mexico, Aspen in Colorado oder Palm Beach in Florida. Für Letzteres haben sich unter anderem die Trumps entschieden. Melania läutete das neue Jahr standesgemäß in einem glamourösen Cocktailkleid ein, welches vom Designer-Duo Dolce & Gabbana entworfen wurde.

Foto: REUTERS/JONATHAN ERNST

Nachdem sich in den vergangenen Wochen viele amerikanische Designer gegen die künftige First Lady ausgesprochen hatten und betonten, dass sie sie in Zukunft nicht einkleiden wollen, ist es wenig verwunderlich, dass die 46-Jährige erst einmal auf ihre Lieblings-Modemacher der vergangenen Jahre setzt.

Foto: AP/Evan Vucci

Spätestestens am 20. Jänner wird man Melania wieder in einer Kreation eines US-Designers sehen. An diesem Tag findet nach der Vereidigung von Donald Trump der traditionelle Inaugural Ball statt. Für diese Veranstaltung wählen die frischgebackenen First Ladys immer ein Kleid eines nationalen Modemachers.