Melania Trump in Japan: Sushi-Kleider und schnelle Schuh-Wechsel

Am Dienstag ging für US-Präsident Trump sein viertägiger Staatsbesuch in Japan zu Ende. Er war das erste Staatsoberhaupt, das von Japans neuem Monarchen Naruhito empfangen wurde. Mit dabei war auch Melania, die am letzten Tag der Auslandsreise zu einem Kleid griff, das manche mit einem Nigiri assoziierten.

First Lady in Dries van Noten und J. Mendel

Die First Lady entschied sich für das Memorial Day Event, das am Dienstag in Yokosuka stattfand, für einen Mantel von Dries van Noten in Weiß-Orange. Zum "Sushi-Look" wählte die 49-Jährige ein paar neongelbe Pumps von ihrer Lieblings-Schuhmarke Christian Louboutin.