Make-up & Hautpflege: Was man bei Hitze unbedingt beachten muss

No-go: Viel Puder

Auch wenn Männer aufgrund ihrer größeren Drüsen tendenziell mehr schwitzen als Frauen: Mehrere Liter dunstet jeder von uns pro Tag aus – bei großer Hitze sogar pro Stunde. Eine für den Körper lebenswichtige Funktion, um den Wärmehaushalt zu regulieren. Jedoch eine Feuerprobe für jegliches Make-up.

Wer auch bei Hitze nicht auf Abdeckung verzichten möchte, sollte auf sehr leichte Foundations zurückgreifen. "BB Creams (getönte Tagescremen) sind eine tolle Alternative, ebenso Foundations in Puderform", weiß Janina Kienberger-Rathfuss, Visagistin bei Nägele & Strubell. Dass letzterem oft nachgesagt wird, dass es sich bei hohen Temperaturen in den Poren absetzt, liege an der oftmals falschen Auftragetechnik. "Wichtig ist, dass das Puder in einer sehr dünnen Schicht aufgetragen wird. Dabei unbedingt mit einem großen Pinsel arbeiten und nicht mit dem bei vielen Produkten beiliegendem Schwamm. Sonst könnte das Ergebnis fleckig wirken."

Sowohl bei Rouge als auch Lidschatten sollte jetzt auf cremige Produkte gewechselt werden. Kienberger-Rathfuss: "Sie sehen auch bei Hitze sehr natürlich auf der Haut aus. Puder-Lidschatten neigt hingegen im Sommer dazu, sich in der Lidfalte abzusetzen. Cremige Farben halten viel besser und können mit dem Finger aufgetragen werden." Dazu wasserfeste Mascara – der schweißfeste Look ist perfekt.