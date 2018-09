Männermode: Feiert der Pullunder jetzt sein Comeback?

Woher Ryan Goslings plötzliche Affinität zu dem längst vergessenen Kleidungsstück rührt? In den vergangenen Wochen präsentierte der Schauspieler seinen neuen Film "First Man", in dem er Neil Armstrong spielt. Darin wird Armstrongs Leben von 1961 bis 1969 beleuchtet - ein Zeitraum, in dem sich der Pullunder großer Beliebtheit erfreute. An der Mode dieses Jahrzehnts dürfte Gosling auch privat Gefallen gefunden haben.