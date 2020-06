Rote Verführung

Sicher ist: Jeder Mensch hat seine Kuss- Biographie. Man vergisst ja oft den ein oder anderen gemeinen One-Night-Stand. Aber Schmusereien? Die sind Erinnerungen vom Allerallerfeinsten. Ach, der erste Kuss! Nasse Hände und Zungen von der Beschaffenheit einer Boa Constrictor. Mächtig, schlängelnd, drängend. So als würden die Gaumenfreuden an der Speichel-Austausch-Menge gemessen oder an der Zahl der Zungenrotations-Einheiten pro Minute.

Trotzdem, Premieren bleiben unvergessen. Auch wenn Jahre später jeder begriffen haben sollte: Küssen ist kein 'Wetten, dass-Contest', bei dem es darum geht, wer als erster mit seiner Zunge an das Gaumenzäpfchen des anderen stößt. Küssen ist ein Spiel. Es ist beißen und knabbern, einatmen und trinken, wandern und suchen. Beim Schmusen steht die Zeit still, es ist ein Sich -Versenken und -Verlieren im Antlitz des Gegenübers. Und: es muss nicht immer ein Zungenpritschler sein. ŒWer küsst, berührt, denn Kuss ist Kontakt, schreibt Otto F. Best in "Der Kuss, eine Biographie".

Wilhelm Reich meinte, beim Küssen würden sich die Lippen aufladen. Wozu aber der ganze Schmus? Lange Zeit kam Homo sapiens ohne zärtliche Lippen-Blüten aus. Insulaner im Südpazifik lernten erst im 17. Jh. von Europäern, was der harmlose Oral-Verkehr bedeutet. Küssen ist erlernt (auch wenns nicht jeder wirklich lernt). Laut Irenäus Eibl-Eibesfeldt hats was mit der Brut und deren Pflege zu tun (Schnäbeln, Mund-zu- Mund-Fütterung bei den Menschenaffen). Laut Sigmund Freud, logo, etwas mit der Brust und unser aller Sehnsucht danach. Nach Auffassung der Kulturwissenschaftlerin Ingelore Ebbersfeld hingegen ist glasklar: Küssen, speziell mit Zunge, ist nichts anderes als symbolischer Geschlechtsverkehr. Geboren aus dem Belecken und Beschnüffeln unserer Vorfahren am Hintern.