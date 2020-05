Das mysteriöse YSL-Blau

Majorelle

Als1962 an den Folgen eines Verkehrsunfalls in Frankreich starb, verwucherte der Garten mit den Pflanzen, die der Maler auf seinen Reisen um die Welt gesammelt hatte. Bis 1980und, Lebens- und Geschäftspartner des Designers, auf das Anwesen stießen: "Als wir den Jardinentdeckten, war er eine Ruine", sagt. Die beiden besuchten1966 zum ersten Mal. Im Jahr darauf erwarben sie das Dar el Hanch in der Medina. Das "Haus der Schlange" wurde zu Laurents Zufluchtsort vor der Hektik des Modegeschäfts. Kurz darauf kam das Dar es Saada ("Haus der Fröhlichkeit") dazu, bevorundden Jardinvor einem Hotelprojekt retteten und renovierten. Nicht nur die marokkanische Mode, sondern auch die vielen Grüntöne und vor allem das einzigartige Blau inspirierten den Modeschöpfer: "Ich träume oft von diesen Farben", sagte er einst. Alssich 2002 aus dem Modegeschäft zurückzog, lebte er weitgehend isoliert in seiner Villa im Jardin. Am 1. Juni 2008 starb der Modeschöpfer. Seine Asche wurde im privatendes Jardinverstreut. Heute kümmert sich die vonins Leben gerufene Stiftung "TheTrust" um die Erhaltung des Gartens.