Lacoste ersetzt Krokodil-Logo durch vom Aussterben bedrohte Tiere

Mit der Aktion "Save our Species" soll der Kampf gegen das Aussterben unterstützt werden. Besonders gefährdet sind unter anderem der kalifornische Kondor, der Sumatra-Tiger und der kalifornische Schweinswal. Letzterer prangt nur von insgesamt 30 Polo-Shirts. Denn von jedem Polo wurden nur so viele produziert, wie es noch lebende Tiere gibt. 1775 Hemden sind nun in den Verkauf gegangen - und waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Der gesamte Erlös geht an die die IUCN.