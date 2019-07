Krebsverdächtige Substanz in Jeans: Damenhosen im Ökotest

Krebsverdächtiges Anilin

Was die Langlebigkeit der Hosen angeht, gibt es Positives zu berichten. Alle Jeans erwiesen sich als robust. Besorgniserregend ist jedoch die Tatsache, dass in 15 von 21 Testobjekten der Schadstoff Anilin nachgewiesen wurde.

Anilin ist ein Bestandteil in dem Farbstoff Indigo, der Jeans die blaue Färbung gibt. Die Substanz steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Daher gibt es Grenzwerte für diesen Farbbestandteil. Auch in Bio-Linien wie jene von "Hess Natur" war Anilin zu finden – allerdings unter dem gesetzlichen Grenzwert. Die krebsverdächtige Substanz fand sich in dem Test in günstigen als auch teuren Produkten.

Alle 21 Jeans-Anbieter konnten keine existenzsichernden Löhne nachweisen. Zehn Firmen wollten überhaupt keine Antwort auf diese Fragestellung geben. Außerdem hat kein einziges Unternehmen die gesamte Zulieferkette transparent gemacht. Hohe Umweltstandards sind laut Ökotest in der Jeans-Branche selten. Nur drei Jeans-Hersteller können das GOTS-Siegel (Global Organic Textile Standard) vorweisen.