Kommen extrem dünn gezupfte Augenbrauen jetzt wieder in Mode?

Gepflegt, aber nicht überzupft - so lautete in den vergangenen Jahren das Credo bei Augenbrauen. Firmen überschwemmten den Kosmetikmarkt mit Puder, Wachs und Co., hinzu kamen spezielle Seren, die Übereifrigen, die es vor vielen Jahren ein wenig zu gut mit der Pinzette gemeint haben, neue Härchen bescheren sollten. Model und Schauspielerin Cara Delevingne wurde mit ihren dunklen buschigen Augenbrauen zum Vorbild unzähliger Frauen, auf Instagram und Snapchat bewundern Millionen Follower Kylie Jenners perfekt nachgezogene Härchen.